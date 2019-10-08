CRR’de yeni sezon başlıyor

Türk ve yabancı bestecilere ait opera, operet, dans ve türkülerden oluşan 21 eserin seslendirileceği konserde Deniz Yetim (soprano), Evren Işık (soprano), Aylin Ateş (mezzo soprano), Caner Akın (tenor) ve Zafer Erdaş (bas bariton) solist olarak yer alacaklar. Koroyu ise Volkan Akkoç yönetecek.

İDSO’yu Natalia Ponomarchuk yönetiyor

İstanbul’un müzik hayatında önemli bir yeri olan ve 1945 yılında besteci Cemal Reşit Rey’in tarafından kurulan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 11 Ekim’de CRR’de konser verecek. Ukraynalı şef Natalia Ponomarchuk’un yönetiminde gerçekleşecek konserde, obua sanatçısı Sezai Kocabıyık solist olarak yer alacak. Konserde, Ralph Vaughan Williams’ın ana melodisini Thomas Tallis’ten alarak 1910 yılında bestelediği “Fantazi” ile “Obua Konçertosu”, Edward Elgar’ın “Enigma Varyasyonları” seslendirilecek.