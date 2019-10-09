BİFO’ya geri sayım

BİFO, sezon boyunca İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te yapılacak konserlerinde; Jay Yang (soprano), Yeol Eum Son (piyano), Milos Karadaglic (gitar), Dorothea Röschmann (soprano), Angela Gheorghiu (soprano), Alexander Gavrylyuk (piyano), Andreas Ottensamer (klarnet), Yuri Bashmet (viyola), Pablo Ferrández (viyolonsel), Harriet Krijgh (viyolonsel), Bogdan Baciu (bariton), Peter Sonn (tenor), Elena Maximova (mezzosoprano), Ekaterina Siurina (soprano), Alois Glassner (koro şefi) ve Salzburg Bach Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak.

Ayrıca bu sezon BİFO; konuk şefler Diego Matheuz, Ludovic Morlot ve John Nelson’ın yönetiminde de konserler verecek.

BİFO 2019-2020 sezonu etkinliklerinin biletleri 5 Ekim tarihinde genel satışa sunuldu. Konser biletleri Biletix internet sitesi (www.biletix.com), Biletix Çağrı Merkezi (0850 755 55 55) ve Biletix perakende satış noktalarından; ayrıca yalnızca konser günlerinde saat 18.00’den itibaren İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’ten temin edilebiliyor.