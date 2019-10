Anadolu sevdalısı...

HALVAŞİ: DERS GİBİ



Zeynep Halvaşi de “Sevdalım Hayat”ın şu yönüyle farklılaştığını ifade etti: “Zülfü Livaneli yıllar sonra tekrar sahnede. Müziğiyle, anılarıyla, sözüyle, fikriyle sahnede. Bizlerin ve seyircilerin çok özlediği bir durum bu. Dolayısıyla Zülfü Hoca’nın isminin geçtiği her yerde bu ilgi çok beklediğimiz ve aynı sahnede yer almaktan dolayı onur duyduğumuz bir durum.” Konserlerin devam edeceğini de söyleyen Halvaşi, “Çünkü bu repertuvar, bu şarkılar benim kuşağımın şarkıları. Türkiye’de kilometre taşı olmuş şarkılar. Biz bunlarla büyüdük. Seyirci o kadar büyük korolar oluşturdu ki bu konserlerde ve o kadar güzel eşlik ediyorlar ki dolayısıyla bu konserlerin devamlılığı asla sürpriz değil. Biz de sahnede olmamıza rağmen, Zülfü Hoca’yı dinlerken inanılmaz keyif alıyoruz. Her konser, her prova büyük bir ders gibi, hem fikirsel hem de zihinsel anlamda. Her seferinde başka bir heyecanla dinliyoruz; bugün yeni ne öğreneceğiz heyecanı” diye konuştu.