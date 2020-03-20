Lost'un yıldızı koronavirüse yakalandı

20 Mart 2020 Cuma, 16:15

Yaptırdığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Daniel Dae Kim, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu, "Dün bana Covid-19 teşhisi konuldu. Görünüşe göre iyi olacağım. Umarım hepiniz güvende, sakin ve her şeyden önce sağlıklı kalırsınız" dedi.



