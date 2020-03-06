Lübnan'da 20 bankanın varlıkları donduruldu

06 Mart 2020 Cuma, 04:40

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Finansal Başsavcısı Ali İbrahim, bankacılık sektöründeki bazı isimlerin yurt dışına döviz kaçırma girişimlerine karşı bazı ticari bankaların varlıklarını dondurma kararı aldı.

Lübnan'da faaliyet gösteren 60'tan fazla bankanın 20'sini kapsayan karar, Lübnan Emlak İşleri Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Ticaret Sicil Sekreterliği, Merkez Bankası, Bankalar Cemiyeti ve diğer finansal birimlere genelgeyle iletildi.

Finansal Başsavcı İbrahim'in kararı ayrıca, bu 20 bankanın yönetim kurulu başkanları ile üyelerinin bireysel mal varlıklarını da kapsıyor.

Lübnan Finansal Başsavcılığı, birkaç gün önce ekonomik krizin yaşandığı son aylarda yurt dışına döviz kaçırdıklarına dair bazı banka sahipleri ile yönetim kurulu başkanlarının ifadelerine başvurmuştu.

Meclis Başkanı Nebih Berri de geçen ay, "Ülkedeki 5 banka sahibinin 2 milyar 300 milyon dolar değerindeki mal varlıklarını yurt dışına havale ettiklerini tespit ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, üst düzey kamu yetkililerinin banka hesaplarındaki gizlilik kuralını kaldırmayı içeren tasarıyı onayladı.