Lucescu yeşil ışık yaktı

06 Mart 2020 Cuma, 07:03

Fenerbahçe ile ismi anılan Mircea Lucescu, Rumen basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Lucescu, sarı-lacivertli kulübü şampiyon yapanbileceğini söyledi.

Fenerbahçe’de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden Lucesu konusunda Romanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.





Rumen basınında yer alan habere göre; Lucescu’ya yakın çevresine "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dedi.



