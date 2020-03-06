Lucescu yeşil ışık yaktı
Rumen teknik adamdan Fenerbahçe’ye mesaj.
Fenerbahçe ile ismi anılan Mircea Lucescu, Rumen basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Lucescu, sarı-lacivertli kulübü şampiyon yapanbileceğini söyledi.
Fenerbahçe’de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden Lucesu konusunda Romanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.
Rumen basınında yer alan habere göre; Lucescu’ya yakın çevresine "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dedi.
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