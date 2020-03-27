Malezya Başbakanı ve bakanlar, maaşlarını Kovid-19 ile mücadele için bağışladı
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, iki aylık maaşlarını ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için bağışladı.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bu haftaki bakanlar kurulu toplantısında alınan karar neticesinde Başbakan, bakanlar ve yardımcılarının, iki ay boyunca maaşlarını Kovid-19 fonuna yatıracakları duyuruldu.
Açıklamada, 11 Mart'ta açılan Kovid-19 fonunun şimdiye kadar 8,4 milyon Malezya ringgiti (12 milyon TL) yardım topladığı belirtilirken, "Atılan bu adım, hükümetin Kovid-19'dan etkilenenlere yardım etme kararlılığını göstermektedir." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Malezya, Kovid-19 nedeniyle Bangladeş'te mahsur kalan 225 vatandaşını ülkeye getirdi.
Ülke genelindeki Kovid-19 vakaları ise bugün 2 bin 31'e yükselirken yaşamını yitirenlerin sayısı 23 oldu.
Virüse yakalanan 80 kişinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.
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