Mansur Yavaş: 500 bin aileye ulaşacak şekilde kendimizi hazırlıyoruz

06 Nisan 2020 Pazartesi, 16:06

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplumsal dayanışma için sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

“İNSANLARIN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK İÇİN UĞRAŞTIK”

Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hakkında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu:

“İş yerlerinin kapatılmasıyla birlikte, ‘Ne yapabiliriz?’ diye düşünmeye başladık ve ilk aklımıza gelen şey dayanışma oldu. Bizim işimiz gücümüz bu… İnsanlar her an devletin kapısına gidemezler. Gitse de bir sürü mevzuatla karşılaşırlar ama bu konularda en çabuk hareket eden her zaman belediyelerdir. Biz de hemen hareket ederek, bir an evvel insanların mağduriyetini gidermek için uğraştık."

“500 BİN AİLE OLACAK ŞEKİLDE KENDİMİZİ HAZIRLIYORUZ"

Başkent’te 30 bini Suriyeli olmak üzere 150 bin aileye yardım yaptıklarını ve bu çalışmaları Kent Konseyi ile de birlikte yapabileceklerini belirten Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu 500 bin aile olacak şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Neden derseniz, kimse bu sürecin sonunu kestiremiyor. Mağdur olan sayısını, ne kadar süreceğini bilmiyoruz. 500 bin aileye paket hazırlamakla da zarar etmeyiz. Belki bir daha ve bir daha dağıtmak durumunda kalacağız. Bazen yaşanan çirkin şeylerle de karşılaşıyoruz ama güzellikler de var. İnsanların birbirine yaptığı yardımlar, jestler… Çok güzel dayanışma örnekleri var, mesela bizim bakkallardaki veresiye defterlerini kapatın çağrımız… Bunlar güzel şeyler, bize de yakışan budur.”

“HASTALIĞI DEĞİL İYİLİĞİ BULAŞTIRALIM”

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrası Ankara Kent Konseyi, sosyal medya hesapları üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesinin dayanışma çağrısına destek verdi.

“6 milyon tek yürek olalım, hastalığı değil iyiliği bulaştıralım” vurgusuyla yapılan çağrıda, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardım etmek isteyen vatandaşlara yönelik, dezavantajlı bölgelerdeki bakkala, kasaba ve manava borcu olan Başkentli komşularımız için başlattığı çağrıyı Ankara Kent Konseyi olarak destekliyor, bileşenlerimizin bu konudaki katkılarınız bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.