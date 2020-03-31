Mansur Yavaş: Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız

31 Mart 2020 Salı, 20:22

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs bağışlarına ilişkin bugün yayınlanan genelgenin hemen ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin başlattıkları yardım kampanyalarına Vakıfbank üzerinden bağış yapılamadığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız'' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

''İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmiştir. Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız''