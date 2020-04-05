Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı

05 Nisan 2020 Pazar, 13:16

Bir döneme damga vuran İngiliz müzisyen ve oyuncu Marianne Faithfull’un koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

74 yaşındaki Faithfull’un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını doğrulayan menajeri Francois Ravard, ünlü ismin sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Faithfull’un tedaviye olumlu yanıt verdiği de belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Faithfull’un eski eşi John Dunbar, ünlü şarkıcının “güçlükle konuşabildiğini” söyledi. “Faithfull ile 1965-1966 arasında kısa bir süre evli kalan Dunbar, “Salı günü semptomlar gösterince hastaneye kaldırıldı. Güçlükle konuşabiliyor ve ziyaretçi kabul edilmiyor. Ama şu an sağlık durumu gayet iyi” dedi.