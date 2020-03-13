MEB açıkladı: Açık öğretim sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21-22 Mart’ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2020 Cuma, 16:11

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21-22 Mart’ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

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