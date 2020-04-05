Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi öldü
Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinde rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Yetkililer, Madera ilçesinde küçük bir köyde çıkan çatışma sonrasında iki el bombası, çok sayıda silah ve aracın ele geçirildiğini kaydetti. Çatışmada 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bir kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.
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