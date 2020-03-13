Mersin’de koronavirüs önlemleri

13 Mart 2020 Cuma, 22:36

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı ikinci toplantısında, koronavirüs salgınına yönelik aldıkları tedbirleri açıkladı. Toplu taşıma araçlarının günlük temizliklerinin yanı sıra ULV yöntemi ile dezenfeksiyona başladıklarını söyleyen Seçer, “Günlük 100 bin yurttaşımıza hizmet verdiğimiz toplu taşıma araçlarımızda detaylı temizlik yapılıyor. Minibüslerde, dolmuşlarda ozon ile dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Camiler, Cemevleri, kiliseler dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor ve tutulmaya devam edilecek” dedi. Koronavirüs salgını riskinin azaltılması için temizliğin önemine dikkat çeken Seçer, risk geçene kadar borçtan dolayı su kesintisine gitmeyeceklerini açıkladı. Seçer, “300 TL’nin üzerindeki faturalarda belirli uyarılardan sonra su kesintisi yapıyorduk. Bunu yapmayacağız. Bir süre durduruyoruz. Daha önce borcundan dolayı suları kesilenler var. Kesilen meskenlere sularını yeniden vereceğiz. Bu süreç içerisinde herkesi temizliğe, titizliğe riayet etmesi konusunda uyarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

MERSİN MARATONU ERTELENDİ

Virüs riski nedeniyle yaşlı ve engellilerin evde bakımına yönelik çalışmalarda salgına ilişkin bilgilendirme yaptıklarını söyleyen Seçer, “Yaş almışlarımız, evlerinde bazı olumsuzluklarla karşılaşıyorlar. Bu yurttaşlarımızı birkaç günde hal hatır sormak için arama uygulaması başlattık. Üç günde bir arıyorduk. Son gelişen süreçten bu yana her gün aramaya başladık. Ateş, halsizlik, öksürük olup olmadığını içeren sorular soruluyor ve kendileri ile her gün temas kurma yoluyla korunmaları sağlanıyor” dedi. Nisan sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikleri iptal ettiklerini belirten Seçer, 20-22 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Mersin Maratonu’nun da ertelendiğini kaydetti.