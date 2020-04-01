Meşe ormanı için umut ışığı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 06:00

Bölge sakinleri projenin köydeki hayvancılığı bitireceği, ormanı ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği gerekçeleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “ÇED Olumlu” karanın iptali istemiyle dava açmıştı.

Edirne İdare Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına çarpıcı tespitlerin yer aldığı bilirkişi raporu girdi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda Kırklareli’nin rüzgârının doğru hesaplanmadığını, yapılan modellemenin hatalı olduğunu belirleyen bilirkişi, bu hatanın telafi edilemeyecek sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekti.

Bölge sakinleri, “Korona günlerinde bu rapor ilaç gibi geldi” dedi. Gazetemize konuşan Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, Trakya Platformu’nun destek ve katkılarıyla Vize Ziraat Odası, Vize İnsan ve Doğa Derneği ve Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi olarak mücadele ettiklerini belirtti.

‘MÜCADELEYE DEVAM’

Göksel Çidem, “Bölgemize ilk gelişleri değil. Gene aynı bölgede çalışma yapmak istiyorlar. Her şart ve koşulda Trakyamızı, Vizemizi, köyümüzü, insanımızı, suyumuzu, toprağımızı, ormanımızı, doğal ve sosyal yaşamı savunmaya, gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmak için mücadeleye ve yaşamı savunmaya bilimsel gerçeklerle, hukuk çerçevesinde devam edeceğiz” diye konuştu.