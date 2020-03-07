MHK 8 Martı hatırladı!
MHK, Dünya Kadınlar Gününü Kutluyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Profesyonel Ligler, Bölgesel Amatör Ligi, Kadınlar Ligleri, Akademi Ligleri, Amatör Kümeler ve Turkish Women's Cup müsabakalarında olmak üzere 486 vizeli kadın hakemden 406'sına (% 84) görev verildiğini açıkladı.
MHK'den yapılan açıklamada ayrıca, "Kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" denildi.
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