MHP'li belediye başkanı partisinden ihraç edildi
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kadın Milli Voleybol takımının kıyafetleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrasında sevk edildiği Disiplin Kurulu tarafından MHP’den ihraç edildi.
Düzce'nin Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kadın Milli Voleybol takımının kıyafetleri ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımdan sonrası MHP Düzce İl Teşkilatı Yönetim Kurulu kararı alarak kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Düzce MHP teşkilatında disiplin kurulu olmayışı nedeni ile MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. 3 Mart 2020 tarihinde MHP İl Disiplin Kurulu'na giderek savunmasını sözlü olarak yapmıştı. MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu oy birliği ile Başkan Birol Şahin’i partiden ihraç etti.
Başkan Şahin sosyal
medyadan yaptığı açıklamada ihraç olduğunu duyurarak, “Allah'u Teala'nın
tesettürle ilgili bir ayetini paylaştığımdan dolayı MHP'den ihraç edilmem benim
için bir onurdur, bir şereftir, benim için büyük bir belgedir. Beni ihraç
edenler Allah'a ve halka nasıl hesap verirler onu bilemiyorum. Kararı kamuoyunun
takdirine bırakıyorum. Biz belediye başkanı olarak görevimize devam ediyoruz.
Allah bizimledir, halkımızın desteği yanımızdadır. Bizim bir davamız var, bu
dava uğruna canımızı bile feda ederiz” dedi.
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