MHP'li vekil, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
MHP'li vekil Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. MHP'li Yıldız, sosyal medyadan paylaştığı mesajda kendisine koronavirüs pozitif teşhisi konulduğunu söyledi. MHP'li vekilin paylaştığı mesajda, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun." ifadeleri yer aldı.
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