MHP'li vekil, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

MHP'li vekil Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

06 Nisan 2020 Pazartesi, 22:47

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. MHP'li Yıldız, sosyal medyadan paylaştığı mesajda kendisine koronavirüs pozitif teşhisi konulduğunu söyledi. MHP'li vekilin paylaştığı mesajda, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun." ifadeleri yer aldı.


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