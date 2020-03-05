MHP’li vekilden Çorlu tren kazasında ölen Oğuz Arda Sel'in dedesine şok cevap

05 Mart 2020 Perşembe, 23:19

Kazada dokuz yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a, kazanın hemen ardından CHP tarafından Meclis'e sunulan kazaya ilişkin araştırma komisyonu kurulması önerisini neden reddettiklerini sordu.

Medyascope'dan Dilek Şen'in haberine göre, Öz, “Adalet mücadelemizde uğradığımız haksızlıkları sizlerle paylaşmak isteriz, çünkü bizler acılı aileleriz. Bizden başka kimse de acı çeksin istemeyiz. Evlat kaybetmenin ne demek olduğunu ben gördüm. Tam 605 gündür ben evladımın kokusuna hasret yanıp tutuşurken içinde bulunduğumuz adalet mücadelesinde evlatlarımızın geri gelmeyeceğini çok iyi bilerek, ama bir daha böyle kazalar yaşanmasın diye bir mücadele içindeyiz. Basın açıklaması için geldiğimiz zamanda karşılaştığımız polis engeli nedeniyle biz acılı ailelere dava açıldığını öğrendik. Bugün duruşmamız vardı, adalet ararken sanık olarak yargılandım” dedi.

MISRA ÖZ: “BİZİM ÇOK CANIMIZ YANIYOR”

“‘Çorlu tren kazası araştırılsın’ önergesi verildiğinde biz aileler, o oturumu izlerken ‘ret’ oyunun verildiğini gördük. Bizim çok canımız yanıyor” diyen Öz’e, MHP’li Akçay, “Bu kadar mı?” diye sordu. Öz, sözlerine “Ben sormak isterim ki, 25 kişinin parçalanarak öldüğü ve ihmallerin bu kadar ortada olduğu bir katliam hakkında araştırma önergesi sunulduğunda bu önerge neden reddedilir?” diyerek devam etti.

“ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNDEN ÖRNEK VERMENİZ YAKIŞIK ALMAZ”

Hakan Sel’in babası, Oğuz Arda’nın dedesi Necmettin Sel de araya girip “Siz bir oğlunuzu, torununuzu tren kazasında kaybetseniz ve araştırılma önergesi verilse ‘hayır’ diyebilir misiniz?” diye sordu. Akçay ise “Şimdi burada benim çocuklarımın üzerinden böyle bir örnek vermenizi yakışık bulmam yani” dedi ve şöyle devam etti:

“Hepimiz anne babalarız, çocuklarımız var. Dolayısıyla bu acayip üzer beni. Önemli olan şudur, bakın, burada hep aynı siyasi partiler… Bizim burada Mersin milletvekilimiz Baki Şimşek’in soru önergesi var. Şunu ifade etmek isterim, ben tekraren söylüyorum, 12’nci yılımdayım. Mecliste kurulan araştırma komisyonlarının maalesef şöyle bir özelliği var… Bunun üzerinden… Hemen hemen ülkede yaşanan her konuda… Gündeme getirir partiler. Bizim de geçmişten bu yana belki bin tane grup önerimiz oldu. Genelde bu grup önerilerini iktidar partisi reddeder. Biz bunu reddetmedik, onu da söyleyeyim. Çekimser kalmışızdır, yine de araştıracağım. Çünkü bizim de kendi önergemiz var. Yaralı aileler olduğunuz için, ben sizin objektif olmanızı bekleyemem, siz haklısınız yani, ben ona bir şey diyemem.”

Aileler yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından CHP ile görüşmek için salondan ayrıldı. Akçay, aileleri uğurlarken Necmettin Sel’e bir kez daha “Öyle örnek verme. Beddua gibi geliyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Halkalı’dan Edirne Uzunköprü’ye giden “hızlandırılmış” tren, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar’da devrildi. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, en az 300 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin davada henüz bir karar çıkmadı.