Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan para miktarı açıklandı
İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan para miktarını açıkladı. Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar yurttaştan 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığı belirtildi. Bğış kampanyası için atılan SMS ise 2 milyon 118 bin 107 olarak açıklandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155 bağış yapılmıştır. Detaylar için http://bizbizeyeteriz.gov.tr” denildi.
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