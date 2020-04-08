‘Muhalif basın cezaevine giremeyecek’
AKP ve MHP’nin hazırladığı infaz paketiyle cezaevlerine gazetelerin girmesi zorlaştırıldı. “Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazetelerin, ceza infaz kurumuna kabul edilemeyeceğine” ilişkin düzenlemeye tepki gösteren avukat Mustafa Gökhan Tekşen, bunun basına yönelik yeni kısıtlamalar olduğunu kaydetti.
Basın özgürlüğü davalarına bakan Avukat Tekşen, teklifin hem basın özgürlüğü hem de haber alma hakkına açık şekilde aykırı olduğunu belirtti. Tekşen, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Öncelikle; resmi ilan ve reklam yayınlama cezası almak ile hükümlü veya tutuklunun okuduğu gazete içeriğine ulaşamaması arasında mantıksal hiçbir bağ yoktur. BİK; üyelerinin 1/3’ü Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve son dönem uygulamalarından görüldüğü üzere de Cumhuriyet, BirGün, Evrensel gibi hak temelli gazetecilik yapan kuruluşlara resmi ilan ve reklam yasağı vererek hem finansal sıkıntıya sokmakta hem de ‘istenmeyen gazetecilik’ uyarısında bulunmaktadır. Düşünün; Cumhuriyet gazetesine BİK tarafından resmi ilan yayımlama yasağı verilmiş olsun. Gazetenin tutuklu olan yazarı Barış Terkoğlu cezaevinde yazı yazdığı gazeteye ulaşamama yaptırımı ile karşı karşıya kalacak. Türkiye’de tutuklu gazeteciliğin kapsamlı bir sorun olduğu da düşünüldüğünde yasa teklifinin ne denli tehlikeli olduğu anlaşılacaktır.”
AYM’YE BAŞVURULMALI
Anayasa Mahkemesi’nin cezaevine girişi engellenen birçok yayınla ilgili ihlal kararı verdiğini anımsatan Tekşen, şu ifadeleri kullandı: “COVID-19 salgını fırsat bilinerek ifade özgürlüğünü daraltan ve yandaş basın gazetelerini cezaevine sokup tek taraflı bir veri akışına sebebiyet verecek nitelikteki uygulamanın yasal basamağını oluşturma gayretinden süratle dönülmelidir. AYM’ye iptal davası açılması ilk atılabilecek adımdır.”
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