26 Mart 2020 Perşembe, 17:30

221B, Episode ve Plak Mecmuası dergilerini çıkaran Mylos Yayın Grubu ekibi şimdi de podcast aleminde. Mylos Podcasts’in ilk programı ise müzik yazarı Murat Beşer’in Akmar Pasajı’nın tarihini ele aldığı ‘Akmar Tarihi’.

Onur Bayrakçeken’in moderatörlüğünde, gazetemiz yazarı Murat Beşer’in anlatımıyla Akmar Tarihi, Türkiye müzik ve altkültür dünyası için büyük öneme sahip Akmar Pasajı’nın hikayesini ve önemli simalarını konu ediniyor. Athena’dan Pentagram’a birçok grubu müzik dünyamıza armağan eden Akmar Pasajı, altın yıllarını geçirdiği 90’larda altkültürlerin, müzik meraklılarının, plak dükkanlarının, fanzinlerin buluştuğu mekanların başında geliyordu.



Spotify, YouTube ve iTunes’ta yerini alan Murat Beşer ile Akmar Tarihi’nin ilk bölümünde mevzu ise “Akmar Pasajı nasıl kuruldu?” sorusu.



Spotify: https://spoti.fi/2xiobUU

YouTube: bit.ly/33MNjzj

iTunes: https://apple.co/2UjjUtp