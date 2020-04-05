Mustafa Denizli’den “Sezon ne zaman başlar” açıklaması

05 Nisan 2020 Pazar, 11:56

Türk futbolunun duayen ismi Mustafa Denizli, gündemi değerlendirdi. Koronavirüs felaketi sonrası yaşananlara değinen tecrübeli çalıştırıcı, gerçekçi tespitler yaptı. Liglerin seyircisiz olarak oynatılmasını eleştiren Denizli, “Avrupa'da alınan bir karardı seyircisiz oynama durumu. Bu ahmakça bir karardı. Biz de ona ayak uydurduk. Niye? ‘İnsanları sadece tribünde bir arada olur' diye düşündük” ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli, “Halbuki futbol maçında yakın ilişkiler sadece seyirciler arasında olmaz; soyunma odalarında, koridorlarda, saha içinde de olur. Ortalama 700-800 kişinin yakın temasta görev yaptıkları yerler buraları… UEFA, bu tip kararlar alınırken tek taraflı düşünüyor ve biz de onlara uyduk. Seyircisiz oynama kararının yanlış olduğunu anlamak için bize 1 hafta yetti” derken liglerin tamamlanmasına yönelik önerisini şu sözlerle anlattı:

Tıp adamları, virüsün Türkiye'de 8-9 hafta sonra en üst noktaya ulaşacağını söylüyor. Demek ki hazirana kadar sürecek. Eğer bu sezon tamamlanacaksa, ligin 34. haftası ağustos sonunda bitirilebilir ve ara vermeden yeni sezona başlanabilir. Bu sezon sıkıştırılmış takvimle oynanabilir. Kastım şu: Mevcut sezonun son 8 haftası ile yeni sezon bir anlamda birleştirilerek oynanabilir.

Burada en azından birinci devre maçları çarşamba-pazar-çarşamba olarak düşünürsek zaten yeterli süreyi yaratmış oluruz. Ligin ikinci yarısında milli takım için çalışma ve hazırlık süreci yaratmış oluruz çünkü unutmayalım ki 2021'de Avrupa Şampiyonası finalleri oynanacak. 4 haftada 8 maç oynanır ve ligi tamamlarsın. Yeni sezona eylülde başlarsın. 25-28 kişilik kadrolar bu maç periyodunu çok rahat çıkarabilirler. Çok da sıkışık değil bu.





Gümüşdağ ve Albayrak'ı da aradım. Hepsinin durumu iyi. Fatih Hoca, esprilere başladı bile. Fatih, espri yapıyorsa normale dönmüş demektir. Kendi aramızda yaptığımız konuşmaları yapmaya başladığında, ‘Telefonu kapatıyorum, sen normale dönmüşsün' dedim"

Kaynak: Sözcü