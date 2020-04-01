NASA güneş fırtınalarını CubeSat'lar ile inceleyecek

01 Nisan 2020 Çarşamba, 15:49

NASA, güneş parçacık fırtınalarının, uzayı, astronotları ve uzaya gönderilen araçları nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinmek içim hazırlıklarına başladı.

Uzay Ajansı, önceki gün yaptığı açıklamada, fırtınaları incelemek için oluşturulan Sun Radio Interferometer Space Experiment (SunRISE – Güneş Radyo Girişimölçer Uzay Deneyi) görevini sürdüreceğini duyurdu. 2023 yılında aktif olması beklenen görevin maliyeti 62.6 milyon dolar olacak.

Uzaya radyasyon gönderen patlamalar olarak tanımlanabilen güneş parçacık fırtınları, hem insan hem de robot uzay kaşifleri için potansiyel bir tehdit. NASA, yaptığın açıklamada, uzay hava olayları hakkında elde ettiği bilgilerle uzay araçları ve astronotlar üzerindeki etkilerini azaltmayı hedeflediğini duyurdu.

SunRISE görevi, NASA'nın tost makinesi boyutunda olduğunu söylediği altı minik uydudan, yani CubeSat'tan oluşacak. Güneş enerjisi ile çalışan bu uzay araçları beraber çalışarak devasa parçacık patlamalarının Güneş üzerinde nerede oluştuğunu belirleyecek ve uzaya doğru genişlerken nasıl hareket ettiklerini görmek için 3D haritalar oluşturacak.

CubeSat'leri bir süredir test eden NASA, 2018'deki Insight Mars görevi ile beraber de ilk ikisini uzaya göndermişti.