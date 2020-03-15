New York Times: Sınırdaki göçmenler otobüslerle İstanbul’a döndürülüyor

15 Mart 2020 Pazar, 12:03

New York Times gazetesi, geçen hafta Brüksel'de Avrupa Birliği liderleri arasında yapılan görüşmenin ardından Türkiye'nin, göçmenlerin Avrupa'ya geçmesi için sınır kapılarını açma adımında “değişim” olduğunu aktardı. Sınırda Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin otobüslerle İstanbul'a döndürüldüğü belirtildi.

“OTOBÜSLERLE İSTANBUL’A DÖNDÜRÜLÜYORLAR”

T24'ün New York Times'a dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzerine Yunanistan sınırında Avrupa'ya gitmek için bekleyen göçmenler otobüslerle İstanbul'a geri döndürülüyor. Yunan yetkililer de sınırı geçmeye çalışan göçmen sayısının son günlerde binlerden yüzlere düştüğünü söyledi.

Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa'ya geçmesini kolaylaştırmada geri adım atması Avrupalı siyasetçiler tarafından Türkiye'nin yeniden sınırlarını kapatma ve ikinci bir göç dalgasını engelleme girişimi olarak yorumlandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşmenin sınırda normalleşmeye dönülmesi için "iyi bir başlangıç" olduğunu söylemişti.

“AB DAHA ÇOK PARA VERMEYE YAKLAŞTI”

Avrupa Birliği'nin eski Türkiye büyükelçisi Marc Pierini, Türkiye'nin sınırları açma adımının Avrupa Birliği tarafından 'şantaj' olarak görüldüğünü ve göçmenler konusunda bir anlaşmaya varmayı zorlaştırdığını söyledi. Pierini, AB'nin Türkiye'ye göçmenleri barındırması için daha çok para vermeye yaklaştığını söyledi.