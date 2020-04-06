New York'ta bir kaplan, bakıcısından Kovid-19 kaptı
New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Nadia adlı dört yaşındaki Malezya kaplanının, koronavirüse yakalanan ilk kaplan olduğu belirtiliyor. Hayvanın hastalığı bir bakıcıdan kaptığı açıklandı.
New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Nadia adlı dört yaşındaki Malezya kaplanının, koronavirüse yakalanan ilk kaplan olduğu belirtiliyor. Hayvanın hastalığı bir bakıcıdan kaptığı açıklandı.
Hayvanat bahçesinin açıklamasına göre, solunum güçlüğü belirtileri gösteren Nadia ve diğer beş kaplana koronavirüs testi yapıldı.
CNN'e göre sadece Nadia'nın testi pozitif çıktı. Hayvanat bahçesindeki diğer hayvan türleri arasında başka vakaya rastlanmadı.
Açıklamada, kaplanların veteriner gözetimine alındığı ve iştahsızlık dışında başka bir belirti göstermedikleri belirtilerek şöyle denildi:
'KORONAVİRÜS HASTALARI EV HAYVANLARIYLA TEMASI ASGARİYE İNDİRMELİ'
"Yeni tip koronavirüse farklı türlerin farklı tepkiler verebileceği için kaplanlarda hastalığın nasıl bir seyir izleyeceğini bilmiyoruz. Ama onları izlemeye devam edeceğiz ve tamamen iyileşmelerini umuyoruz."
Bronx Hayvanat Bahçesi 16 Mart'tan beri kapalı.
ABD Tarım Bakanlığı, virüs hakkında yeterli bilgi olmadığı için koronavirüs teşhisi konulan kişilerin ev hayvanları dahil tüm hayvanlarla temaslarını asgariye indirmeleri tavsiyesinde bulundu.
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