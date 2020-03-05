"Neymar Jr's Five" Türkiye elemeleri

05 Mart 2020 Perşembe, 12:30

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın ismiyle düzenlenen "Red Bull Neymar Jr's Five" organizasyonunun Türkiye elemeleri bu hafta sonu 3 şehirde başlayacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre 5. yılını kutlayan turnuvanın ilk elemeleri 7-8 Mart tarihlerinde Mersin, Kayseri ve Bursa’da gerçekleştirilecek.

Geçen 4 yılda 75 ülkeden yüz binlerce kişinin katıldığı Red Bull Neymar Jr's Five'ın 2020 Türkiye Finali ise 4 Nisan'da yapılacak.

Kadın ya da erkek 18-25 yaş aralığındaki herkes "Takımını topla, mahalleyi salla" sloganıyla turnuvaya katılabiliyor. Sokak futbolu heyecanını yaşamak isteyenlerin internette "www.redbullneymarjrsfive.com" adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.