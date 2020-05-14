Ödenemeyen su faturaları için dayanışma başladı

14 Mayıs 2020 Perşembe, 17:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı dayanışma sürecini “askıda fatura” uygulamasıyla sürdürüyor. Bu dönemde işini, gelirini kaybeden, ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlere destek olunması amacıyla önce İstanbul’da başlayan uygulama şimdi de İzmir’e taşındı.

937 FATURA ASKIDA

Pazartesi gününden itibaren ihtiyaç duyan vatandaşlar ödeyemedikleri su faturalarını sisteme yüklemeye başladı. Bugün itibariyle sistem ödeme yapmak isteyenler için de kullanıma açıldı.

İlk gün askıya alınan bin 937 fatura dayanışmaya katılacak yardımsever İzmirlileri bekliyor.

“Askıda fatura” uygulamasına buradan ulaşılabiliyor:

'ZOR GÜNLER BÖYLE AŞILACAK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel bir krize dönüşen koronavirüs salgınının yaralarını toplumsal dayanışmayla aşmaktan başka bir yol olmadığını belirterek, “Gerçekten çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Biz imkanlarımızı onlar için seferber ettik. Gücü olan İzmirliler de bizi bu yolda yalnız bırakmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı bu uygulama artık İzmir’de de var. İnanıyorum ki ‘askıda fatura’ uygulamasıyla yeni bir başarı öyküsü yazacağız. Bizi bu dayanışma ayakta tutacak ve zor günler bu sayede aşılacak” dedi.

İZMİR DAYANIŞMAYLA ÖRNEK OLUYOR

Pandeminin yarattığı ekonomik krizin etkisini azaltmak için mart ayının başında “Biz Varız” diyerek dayanışma ağını kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda birçok ilke imza attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Veren el alan eli görmeyecek” ilkesiyle başlattığı dayanışma kampanyası çığ gibi büyüdü. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi, Maskematik, üreticilere destek, gönüllü imece kampanyası, seyyar pazar, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve kalacak yer, 65 yaş üstü ile 18-20 yaş arasına ücretsiz iletişim desteği, kadına şiddeti önlemek için destek hattı ve kadın misafirhanesi gibi uygulamalarla Türkiye’de örnek oldu.