ODTÜ koronavirüsten yüzü ve elleri koruyan tasarımları ücretsiz erişime açtı
ODTÜ Tasarım Fabrikası'ndaki öğretim üyelerince, koronavirüse karşı geliştirilen yüz koruyucu siper ile yüzeyle temastan elleri koruyan kapı açma aparatı tasarımlarını ücretsiz erişime açıldı.
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