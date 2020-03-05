Olimpiyatın kraliçesi İBBSK'ya döndü
Nur Tatar, üst üste iki olimpiyatta madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu.
Nur Tatar Askari yeniden İstanbul BBSK'da!
Milli taekwondocu Nur Tatar Askari yeniden İstanbul BBSK ailesine
katıldı. Olimpik sporcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Nur Tatar, üst üste iki olimpiyatta madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu.
Nur, daha önce 2013-2017 yılları arasında yine Istanbul BBSK bünyesinde
spor kariyerini sürdürmüştü. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Nur Tatar Askari, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi olmuştu. Nur, bu yıl ise Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Istanbul BBSK sporcusu olarak madalya mücadelesi verecek
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