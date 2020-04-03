03 Nisan 2020 Cuma, 12:29

288 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek yaşamını yitirdi.

Grup Yorum üyeleri, cezaevindeki üyelerinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle başlatmış olduğu açlık grevini, ölüm orucuna dönüştürmüştü.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık grevi ise sürüyor. Bölek ve Gökçek, 11 Mart’ta polis zoru ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak tıbbı müdahaleye izin vermemeleri üzerine eylemlerini sürdürdükleri Direniş Evi’ne geri getirilmişlerdi.

Helin Bölek’in annesi Aygül Bilgi, “Gece uyku uyuyamıyor, çünkü sinir uçları iltihaplandı, çok acı çektiği için uyku diye bir şey yok. Kızımın yeniden türkü söylemesini çok istiyorum. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. O pırıl pırıl insanları sahnede görmek istemez misiniz? O yüzden rica ediyorum, konuşmamı duyan herkes bir şeyler yapsın ama hızlı yapsın” ifadelerini kullanmıştı.