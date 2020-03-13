Osmangazi'de ‘kaçak’ var

13 Mart 2020 Cuma, 13:57

Sayıştay Başkanlığı’nın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne ilişkin 2018 denetim raporu yayınlandı. Raporda, üniversitenin genel sekreteri Kaplan’ın başkanlığını yaptığı S.S. Osmangazililer Kooperatifi’ne 31 bin 337 TL karşılığında arsa kiralandığı belirtildi. Sayıştay denetçilerinin tespitlerine göre, kooperetifin ise aynı arsayı 121 bin 993 TL’ye başka bir firmaya kiraladığı ortaya çıktı. Raporda kooperatifin arsayı kiraladığı şirketlerin adı Gülel Resturant Gıda Organizasyon Medya Turizm Ltd. Şti. ve SYS Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açıklanırken, kira süresinin de 15 yıl olduğu görüldü. Sözleşmeye göre, kooperatifin şirketlerden 2018 için aylık 10 bin 166 TL + KDV olacağının kararlaştırıldığı, yani kooperatifin kiracıdan senelik 121 bin 993 TL + KDV alacağı belirlendi.





Sayıştay ‘üniversite aleyhine’ dedi





Sayıştay, denetim raporunda, kooperatifin üniversiteden kiraladığı yeri, ödediği değerden 90 bin lira fazla ücret ile başka bir firmaya kiralamasını “üniversite aleyhine” olarak yorumladı ve “kira bedel tespitinin gerçekçi bir şekilde yapılmadığını” vurguladı. Raporda ayrıca üniversite ile kooperatif arasında yapılan sözleşmedeki “herhangi bir devir söz konusu olduğunda yeni kiracının kazancın yüzde 1 oranında payı üniversiteye ödemesi gerektiği” maddesi anımsatılarak, o payın da ödenmediği belirtildi. Denetçiler, gerçekçi bedel tespiti yapılmasının ardından, kooperatifin üniversiteye ödeyeceği kiranın da güncellenmesi gerektiğine dikkat çekti.





İşletmelerin çoğu kaçak





Öte yandan, raporda başka usulsüzlüklere de yer verildi. Bunlardan bazıları şu şekilde:

- Üniversiteye ait ve üzerinde oto yıkama tesisi, akademik kafe, merkezi çarşı, acil kantin ve yoğun bakım binası ünitesi kantini işletilen taşınmazların, mevzuat ve yargı kararlarına aykırı bir şekilde kiraya verildi.

- Üniversitenin oto yıkama tesisinin, üniversiteden izin alınmadan Eylem Otomotiv tarafından “kaçak olarak kullandığı” ve “işgal edilen yerler için bir bedel ödemediği” görüldü. İncelemelerde, tesisi işleten firmanın üniversite idaresinden hiçbir izin almadan 869 metrekare alanı kaçak kullandığı tutanak altına alındı. Ayrıca, yine üniversiteden ön izin alınmadan ve ihale sözleşmesinde yer verilmeden, alana “kafe” planı dahil edildi.

- Üniversitenin merkezi çarşısının da, üniversiteden izin alınmadan “kaçak” olarak kullandığı ve “işgal edilen yerler için bir bedel ödemediği” anlaşıldı.

- Üniversitenin yoğun bakım ünitesi kantini, mevzuata aykırı olarak ihale edildi. Ayrıca, ihaleyi kazanan firma, kira bedelini sözleşmeye göre 9 ay geç ödedi. Ayrıca kiralama, bina inşaat halindeyken, eksiklikler tamamlanmadan ve tapu kaydı yapılmadan gerçekleştirildi.





‘Başarısıza’ burs vermişler





Kredi Yurtlar Kurumu burs başvurularının değerlendirilmesinde de üniversite yönetimi tarafından mevzuata aykırılıklar yapıldı.

Fakültelerden gelen başvuruları kabul edilen asil ve yedek öğrenci listeleri ve bu öğrencilere ilişkin 95 adet başvuru formunun incelenmesi sonucunda;





- 13 öğrencinin daha önce burs/kredi aldığını beyan etmesine karşın değerlendirmeye alındığı,

- 8 öğrencinin bir önceki yıldan ‘başarısız’ dersinin bulunduğu,

- Başvurusu uygun bulunan öğrencilerden (değerlendirmeye esas kriterler olan başarı ve gelir durumlarına ilişkin olan bilgilerden); 6’sında not/giriş puanı bilgisinin bulunmadığı, 2’sinde gelir durumuna ilişkin bilginin yer almadığı, 8 tanesinde ise belgelere eklenmesi istenen transkriptin ekli olmadığı mevzuata aykırı bulundu. ESKİŞEHİR