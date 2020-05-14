ÖSYM, sınav takviminde değişikliğe gitti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), korona virüsü nedeniyle değişikliğe gittiği sınav başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini güncelledi.
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran- 13 Temmuz’da alınacak. 9 Ağustos’ta yapılacak Dikey Geçiş Sınavı için 9 Haziran-17 Haziran’da başvurular yapılacak.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları (2020-MSÜ) 7 Temmuz’da; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 28 Temmuz’da, eylül ayındaki KPSS sonuçları ise 22 Ekim’de açıklanacak.
YKS’DE KILAVUZ GÜNCELLENDİ
27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) kılavuzu, sınav tarihleri YÖK kararlarıyla güncellenerek yayımlandı. YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı için bazı e-YDS tarihleri de değişti.
20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.
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