Otobüs firmalarına denetim: 400 liraya bilet kesiyorlar
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dün uygulamaya konulan “şehirler arası seyahat kısıtlaması” sonrası denetimler sürüyor. Bayrampaşa’da kaçak yolcu taşıyan şoföre 6 bin 141 TL para ceza kesilirken, otobüs de 60 gün trafikten men edildi. Öte yandan yolcuların İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için 400'er lira vererek bilet aldığı öğrenildi.
İstanbul’da Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 18.45 sıralarında Altıntepsi Mahallesi’ndeki bir site önünde park halindeki otobüsü kontrol etti. Otobüsün içerisinde yedi yolcu olduğu tespit edildi. Şoför Mustafa G.’nin yolcuları Ankara’ya götürmek için yola çıktığı öğrenildi.
İSTANBUL-ANKARA ARASI 400 TL
Yolcular 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan 400 lira karşılığında bilet aldıklarını, otobüse binmek için kendilerine bu adresin verildiğini söyledi. Araç şoförüne 6 bin 141 lira para cezası kesilirken otobüs 60 gün trafikten men edildi.
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