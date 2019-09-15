Almanların şovu

Almanların yıldızları arasında Mercedes’in S Serisi’nin elektrikli versiyonu olan EQS konsepti, Porsche’nin büyük ses getiren ilk elektrikli spor modeli Taycan, BMW’nin yeni nesil i8 modeli olarak kabul edilen “Vision M Next” konsepti ile Volkswagen’in önümüzdeki ay seri üretime geçecek elektrikli modeli ID3 yer aldı.

Tek Türk yapımı

Hyundai, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yeni nesil i10 ve 45 Concept modellerini görücüye çıkardı. Türkiye’de İzmit Fabrikası’nda üretilen Yeni i10 ilk kez dünyaya tanıtılırken yine Türkiye fabrikasının bantlarından inecek olan sportif i10 N-line versiyonu da sürpriz yaparak ziyaretçilerin karşısına çıktı.

2. Jenerasyon Defender

2020 yılında satışa sunulması beklenen ikinci jenerasyon Defender, hem 4 ve 5 kapılı hem de 6 ya da 7 koltuklu olarak satın alınabilecek. 2020 yılının ilk yarısından itibaren ise otomobilin 3 kapılı versiyonu tanıtılacak. Discovery 5’in değiştirilen ve geliştirilen D7x altyapısı üzerine inşa edilen otomobil 2 litre dizel ve benzinli, 3 litre benzinli mild-hybrid motor seçeneklerine sahip olacak.

Elektrik atağı

Mercedes ev sahibi olduğu fuarda amiral gemisi olan S Serisi’nin elektrikli versiyonu EQS konseptini sergiledi. Fuarda ayrıca A- ve B-Serisi modellerinin şarj edilebilir hibrit versiyonları, tamamen elektrikli hafif ticari araç modeli EQV, yeni GLB ve Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC de ilk defa sergilendi.

En hızlı melez

Yine VW’nin bünyesindeki markalardan Lamborghini’nin ilk hibrit ve en hızlı yol otomobili modeli Sian, fuarda sergilenen en önemli otomobiller arasında.

Taycan rüzgârı

Alman spor otomobil üreticisi Porsche’nin ilk tam elektrikli olan modeli Taycan fuarın en çok ziyaretçi çeken modeli oldu. İlk kez canlı olarak yer alan modelin Turbo ve Turbo S adında iki farklı versiyonu bulunuyor. Araç şimdiden 30 bine yakın sipariş almış durumda.

Elektrikli MINI

MINI, tamamen elektrikli ilk modeli MINI Cooper SE ve menzili artan Cooper SE Countryman Plug-in Hybrid’i Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı.

İpuçları verecek

Seat’ın performans markası Cupra fuarda Tavascan konsepti ile dikkat çekti. Cupra gelecekte elektrikli bir SUV otomobili üreteceğinin sinyalini veriyor.

Yeni ailenin ilk üyesi

Alman otomotiv devinin kompakt sınıf bir otomobil olan ID.3 tanıtıldı. Otomobil tam elektrikli ve sıfır emisyon olarak öne çıkıyor. Volkswagen’in ilk seri üretim elektrikli otomobili olan ID.3, 1st Edition olarak 2020 yılından itibaren satın alınabilecek.

Honda’nın elektriklisi

Honda, yeni nesil elektrikli aracı olan Honda e’nin seri üretim versiyonunu sergiledi. Markanın bir diğer yeniliği ise B segmentindeki otomobili Jazz’ın hibrit motor seçeneğinin Avrupa’da satılacak olması oldu!

Gelecek gösterisi

BMW’nin sportif ‘M’ otomobillerinin geleceği niteliğindeki konsepti sergilenen önemli modeller arasında. M Next Vision konsept otomobilin yeni jenerasyon i8 olduğu da konuşulan konulardan biri.

PUMA şaşırttı

Ford’un standında yer alan modeller arasında Puma EcoBoost yarı Hibrit, yeni Explorer ve Tourneo Custom şarj edilebilir (Plug-In) Hibrit modelleri ile yarı, tam ve plug-in hibrit güç aktarma organları sunan ilk Ford modeli olan yeni Kuga SUV dahil bugüne dek en geniş elektrikli araçlar serisi var.

PROTESTOYLA BAŞLADI

GGreenpeace ve Deutsche Umwelthilfe’in de aralarında bulunduğu iklim grupları, otomobil endüstrisinin yarattığı kirliliği azaltmak için spor araçların yasaklanması çağrısında bulundu. Greenpeace, fuarın ana giriş kapısı dışında büyük, siyah bir “karbondioksit balonu” şişirerek protesto gösterisi yaptı. İçeri sızan bir başka grup ise Volkswagen standında araçların üzerine çıkarak pankart açtı.