Dünya devinde soruşturma!

Almanya'da Braunschwein Savcılığı, Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Başkan Nans Dieter Poetsche ve eski CEO Martin Winterkorn'u hisse senedi piyasasında manipülasyon, emisyon skandalının finansal etkilerini yatırımcılara hızlı bir şekilde bildirmemek ile suçlayacaklarını ve ceza davası açacaklarını bildirdi.

Suçlanan 3 ismin avukatları, bu kişilerin yatırımcılar açısından hayati önemi olan bilgiler sakladıkları suçlamaları ile mücadele edeceklerini belirtirken, Volkswagen Denetleme Kurulu da suçlamaları görüşmek için bugün toplanacak.