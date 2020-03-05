Paralimpik branşlar, koronavirüs engeline takıldı

05 Mart 2020 Perşembe, 23:36

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.

IPC'den yapılan açıklama sonucunda, iptal edilen etkinlikler ve tarihleri şu şekilde:

- Mart

2-5 / İtalya: Sella Nevea Para Alp Disiplini Avrupa Kupası

11-14 / Brezilya: Sao Paulo TS Eskrim Dünya Kupası

11-15 / Çin: Hangzhou Para Masa Tenisi Açık Turnuvası

11-22 / BAE: Dubai Para Atıcılık Dünya Kupası

12-15 / Japonya: TS Rugby Şampiyonası

14-17 / BAE: Dubai Para Atletizm Grand Prix

14-18 / Brezilya: TS Eskrim Amerika Kıtası Dünya Şampiyonası

18-21 / Lignano: İtalya Para Masa Tenisi Açık Turnuvası

- Nisan

2-9 / Tayland: Nakhon Ratchasima TS Eskrim Asya Şampiyonası

14-20 / BAE: Dubai 11. Fazza Para Halter Dünya Kupası

24-26 / Çin: Pekin Para Atletizm Grand Prix

- Mayıs

1-3 / Singapur: Para Yüzme Dünya Serisi

26-31 / Büyük Britanya: TS Eskrim Avrupa Şampiyonası