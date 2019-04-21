Kültürlerin buluşması

Ukrayna’nın son yıllarda kültür turizmi alanında ideal bir ülke olduğunu giderek daha fazla kişi görüyor. Bu da gayet normal, zira ülke pek çok kültürün harmanlandığı yer. Ülkenin farklı kısımları, tarihin farklı dönemlerinde, farklı ülkelerin yönetiminde kalmış. Böyle olunca, bir şehrinden diğerine seyahat ederken, bazen bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiğiniz hissine kapılıyorsunuz... Mesela, Kiev ve Odessa, Rus ve Sovyet kültürlerinin etkisinde olan şehirler (Odessa, 1700’lerin sonunda, Çarlık Rusyası zamanında kurulmuş). Ukrayna’nın batı ucunda yer alan Lvov (Lviv) ise Polonya ve Avusturya yönetimlerinde kalmış. Orta Avrupa esintileri yaşatıyor.

Zaporojye yakınlarındaki Hortitsa Adası’nda, geleneksel Ukrayna Kozak kültürü hâkim. Ülkenin güneybatısındaki Kamyanets Podolski ilçesi ise Osmanlıların eski Kameniçe Kalesi. Osmanlı döneminde Balkanlar’da yapılan iskân ve imar faaliyetleri Ukrayna topraklarına pek yapılmamış olsa da (Ukrayna’nın güney bölgeleri, bir dönem Omanlı yönetiminde kalmıştı), yine de buralarda Osmanlı döneminden izler görmek mümkün. Kısacası Ukrayna, bir ülkede birkaç kültürü birden tanıyabileceğimiz bir yer. Ukraynalılar da yabancılara karşı olumsuz tavrı olmayan insanlar.

Çipli kimlikle gidilebilir

Türkiye ile Ukrayna arasında, yedi yıldır, visesiz rejim yürürlükte (üç aya kadar kalışlar için). Ayrıca, iki yıl önce, iki ülke arasında pasaport yerine, yeni çipli kimlikle giriş uygulaması başladı. Ancak, Ukrayna’ya gelecek olanların, birkaç bilgiyi akılda bulundurması gerekiyor. Birincisi, buraya ilk gelişte turla gelmek, İngilizce’nin pek bilinmediği bu ülkeyi rahatça gezebilmek için daha isabetli olur. İkincisi, Ukrayna, AB üyesi ülkelerin yanı başında yer aldığı ve bu nedenle başka ülkelerin vatandaşlarından pek çoğunun burayı AB ülkelerine kaçak girişlerde atlama tahtası olarak kullanmak istemesinden ötürü, havaalanlarında yabancı yolcular bir süre bekletiliyor. Bu ihtimale karşı, yanınızda dönüş biletinizi ve otel rezervasyon belgenizi göstermeniz önem taşıyor. Üçüncüsü, bu ülkelerde henüz hizmet sektörü, özellikle restoranlarda servis hızı, Türkiye’ye göre çok yavaş. Bu ihtimalleri akılda tutarak, havaların ısınmaya başladığı bu dönemde bir Ukrayna turuna çıkmak, bu ülkeyi gezmek, hem keyifli, hem de epey öğretici bir zaman geçirmenizi sağlar.

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