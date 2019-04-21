Barselona AP’ye mesafeli

İspanya’nın Katalonya özerk yönetiminin başkenti Barselona’da, Katalanlar mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilgisiz. Barselona sokaklarında seçim afişleri yok denecek kadar az. Eski Barselona “Le Gothic” bölgesinde işyerleri ve apartmanların camları Freedom (özgürlük) pankartlarıyla dolu. Buradan bir kez daha anlıyoruz ki Katalanlar AP seçimlerinden çok, siyasilerin hapse atılmalarına, Madrid’e tepkili.

Katalonya özerk yönetimi 27 Ekim 2017 yılında 135 kişilik mecliste, 70 “evet”e karşı 10 “hayır” oyla tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti. Dönemin İspanya Başbakanı Rajoy’dan, Katalonya’nın bağımsızlığı için “imkânsız” çıkışı gelmişti. Madrid’in tepkisinin ardından Katalan meclisi fesh edilmiş, İspanya yüksek mahkemesinin kararıyla bağımsızlık yanlısı cepheden 25 Katalan siyasetçiye “isyana teşvik, görevini kötüye kullanma”nın da aralarında olduğu suçlamalar yöneltmişti. Bazıları hakkında hapis kararı verildi. Aralarında o dönemin lideri Puigdemont da olmak üzere bazıları hâlâ ülke dışında. Belçika’da bulunan Puigdemont’un geçen ay AP seçimleri için aday olacağı haberleri de gündeme yansımıştı. Katalan meclisinin karşı tarafında bulunan ve camına özgürlük afişinin asıldığı restoranının sahibi Dulce Santos’la sohbetteyiz.

Santos, Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmalarını istediğini söylerken “Bizim için AP seçimleri pek de önem taşımıyor. Avrupa Birliği bağımsızlık referandum sonucuna karşı olumsuz tavır aldı. Halk bu karışıklıktan dolayı mutsuz” diyor. Katalan mimar Gaudi’nin dünyaca ünlü yapıtlarının bulunduğu lüks mağazalarla çevrili Passeig de Gracia caddesine uzanıyoruz, sonra yeniden meclis etrafı.. Katalan siyasetinde gerilim sürerken Barselona farklı eylemlere de sahne oluyor. Meclisin de olduğu alanda görkemli parkın çevresinde yürürken iki ayrı protesto dikkatimi çekiyor. Bir tarafta onlarca yıllık Buteflika yönetiminin izlerinin silinmesi, demokrasi çağrısı yapan Cezayirli eylemciler, diğer tarafta ise hayvan hakları savunucuları... Dünyanın her yeri kaynıyor...

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