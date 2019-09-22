Eylül hüznü...

Avrupalı politikacıların da, medyanın da Cumhuriyet gazetesini dikkatlice izlediklerinden iyice emin olmaya başladım. Hatırlayacaksınız, “Yobaz çevreci”yi yazmıştım. Stockholm Belediyesi’ndeki Çevreci Parti’nin temsilcisi bu adam, popülist uygulamaları hakkında medyada kıyametler koparılmasına rağmen, yazılanları görmezden, söylenenleri duymazdan gelmişti. “Yobaz çevreci”den sonra ise hemen pazartesi günü basın toplantısı düzenleyip kendini savunmaya çalışmıştı. İngiliz gazeteleri de martıların marifetlerini ancak Cumhuriyet’te yazıldıktan sonra fark edebilmişlerdi. Sonuncusu da elektrikli skuterler hakkındaki yazıdan iki gün sonra oldu. Hem Sosyal Demokrat Parti, hem Çevreci Parti, elektrikli skuterler hakkında yasal düzenleme yapılacağını açıkladılar. Hepsi rastlantı olacak değil ya. Gazetemizle övünebiliriz.

Bunlar, pırıl pırıl berrak bir havada, Stockholm’ü yukarıdan seyredebildiğim restoranın Amerikan barında Dry Martinimi içerken aklımdan geçti. Gülümsedim ama hüznüm dağılmadı. Eylül gelince hep böyle oluyor. Yapraklar sararmaya başlıyor. Ağaçlar açık sarı, turuncu, kahverengi, yeşil ve betimlemekte zorlandığım renk tonlarıyla doğayı şenlendiriyor. Ama herkes korulara, parklara akın ederken ben, elimde olmadan eylülden sonra gelmekte olan kasvetli günleri düşünüp hüzünleniyorum. Yaprakların düşüşü de sanki ayrılığı çağrıştırıyor. Zaten yazdan sonra boşanmaların arttığı biliniyor. İskandinav geleneği gibi bir şey. Doğanın oyunu mu acaba? Tuhaftır yaprak dökümü mevsiminde benim de canım Dry Martini çeker. En iyi yapılan yerlerden biri olduğu için o yukarıdaki bara giderim. Yıllardır muhabbetini yaptığımızdan barmen bara seğirttiğimi görünce gülümseyip içkimi hazırlıyor. Dry Martini deyip geçmeyin. Tamam, herkesin bir damak tadı var ama en önemlisi buz. Marifet, karışımı, buzu eritmeden soğutmak. Adamların buzu çelik gibi; karışımı, sulanmasına fırsat vermeden soğutuyorlar. Evde hiçbir zaman doğru dürüst Dry Martini hazırlayamadım. Nasıl olsa yapraklar dökülüp, hüzün çökünce kafamı dinleyeceğim köşelerim var.

Bardaki Türk doktorlar

O gün Baltık’ın, takım adalar arasından kıvrıla kıvrıla gelip Stockholm’ü sarmalayan kolunu yukarıdan seyrederken “Nereden-nereye” diye düşüncelere dalmak istemiştim. Kısmet değilmiş. Barda, yanımdaki sandalyelere gelenlerin “Nereden-nereye”sini dinledim. 40 yaşlarında iki Türktü. Doktor olduklarını anlamam fazla vakit almadı. Göç etmeye hazırlandıkları ülkeyi önce turist olarak gelip görmek istemişler. Yüzlerce Türk doktorunun İsveç’e gelebilmek için dil öğrenme sürecinde olduklarını bildiğimden bar komşularımın sohbetini ilginç buldum. Önlerinde epey uzun bir yol olduğunu biliyorlar. Önce dil öğrenip sınava girecekler. Dil sınavını başardıktan sonra tıp sınavına girecekler. Tıp sınavını başarırlarsa, doktor sıkıntısı çekildiğinden iş bulmaları zor olamayacak. Haklı olarak tıp sınavına girecek olmalarını adaletsiz buluyorlar. Oysa AB üyesi ülkelerin doktorları için böyle bir tıp sınavı yok. Sohbetlerine katılıp “AB’de hangi taşı kaldırsanız bir adaletsiz uygulama bulursunuz” demek istemedim. Bütün sınavları başarıp gelen uzman doktorların üç aşağı beş yukarı hemşire maaşıyla başladıklarını da söylemedim. Uzman bir Türk doktorunun İsveç’te tekrar uzman doktorluk derecesini kazanabilmesi için 2-3 yıllık dil öğrenme ve sınav sürecinden sonra işe başladıktan sonra yaklaşık beş yıl sömürüleceğini söyleyip morallerini bozmak istemedim. Ne de olsa çocuklarını servis arabası denen ucube uygulamadan, astronomik ücretli okullardan kurtarmak için İsveç’e gelmek istediklerini konuşuyorlardı. Artan şiddet ortamından söz ediyorlardı. Ne denebilirdi ki? O gün Aftonbladet’in “İsveç artık eşsiz değil” başlıklı başyazısıyla başlayıp kendilerini nelerin beklediğini anlatabilirdim ama onların anlattıklarının yanında hafif kalırdı. Memleketin hali hüznümü artırmıştı. Barmene baktım. Bir Dry Martini daha lütfen Anders...

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