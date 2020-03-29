Pendik'te koronavirüs vakasına giden 112 ekibine saldıran 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

29 Mart 2020 Pazar, 16:21

Edinilen bilgiye göre, Pendik Velibaba Mahallesi'nde gece saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir hastayı alan ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi. 112 çalışanlarına, "Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsana" diye sorular soran şüpheli cevap alamayınca ambulansı yumrukladı. Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı saldırgan tarafından araç ile kesildi.

Saldırgan eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. 112 ekibi en yakın polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Hasta ise bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Bu olayı ise Yunanistan sınırında göçmenler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşanan dehşet anlarını anlatan Durmaz, saldıranın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.



Ambulansa saldırı olayıyla ilgili olarak 3 şüpheli gece bekçileri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

"YOLUMUZU KESTİLER"

Ambulans şoförü Halit Korucu, saat 00.10 sıralarında koronavirüs şüphesiyle vaka verildiğini, koruyucu kıyafet giyerek olay yerine gittiklerini söyledi.

Korucu, hastayı ambulansa aldıktan sonra sol taraftan beyaz bir araç yanaştığını kaydederek, şunları aktardı:

"Camdan hastanın bilgisini almak istediler. Ben de hasta mahremiyetine aykırı olduğu bilgi veremeyeceğimi söyledim. O arada hasta koronavirüs şüphelisi olduğu için komutaya hastaneye sorarak çıkış yapmak istediğimizi anons geçiyordum. Araç içerisindeki kişilere bakmayınca sinirlendiler herhalde ki araçtan inerek ambulansı yumruklamaya başladılar. Olay yerinden ancak saldırgan şahısların aracına çarparak çıkabildim fakat o sırada ambulansın arka kapısını açtılar. Personelimiz de az kalsın düşecekti. Ambulans hareket halindeydi. Mecburen yavaşladım, saldırganlar araçlarını ambulansın önüne kırarak yolumuzu kestiler. Camı kırdılar. Biz uzaklaşmak isterken, araçlarıyla bizi takip ve taciz ettiler"

Pendik’te bir polis merkezine sığınmak zorunda kaldıklarını dile getiren Korucu, "Karakola sığındıktan sonra hastamızı bir başka ambulansla hastaneye sevk etmek zorunda kaldık" dedi.

Ambulansın sağlık görevlisi Gülbahar Sevgili ise olayı şöyle anlattı:

"Bir anda aracımıza saldırmaya başladılar. Sürücümüz de kapıyı kapatmamızı söyledi. Kapıyı kapattık, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken birisinin kapıyı açtığını ve bize doğru koştuğunu gördük. Sonrasında hasta yakınıyla birlikte biz de düşme tehlikesi atlattık. Bir şekilde ilerlerken sağdaki sürgülü kapının camı kırıldı. Polis karakoluna gittikten sonra hastanın naklini de başka bir ambulansla sağladık. Bu süreçte yanımızda olan amirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz"