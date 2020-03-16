Porto Riko'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

16 Mart 2020 Pazartesi, 10:42

Porto Riko basınındaki habere göre, Vali Wanda Vazquez, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirler alındığını duyurdu.

Vazquez, bu kapsamda sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve bazı iş yerleriyle hükümet binalarının geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Tedbirlerin 2 hafta süreliğine alındığını vurgulayan Vazquez, eczaneler, marketler, banka şubeleriyle eve servis yapan restoranların açık kalacağını kaydetti.

YASAĞA UYMAYANLARA CEZA

Yasaklara uymayanlara 6 aya kadar hapis cezası veya 5 bin dolara kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Kovid-19 bağlantılı ölümün gerçekleşmediği Porto Riko'da söz konusu tedbirler, 5'inci vakanın görülmesinin ardından alındı.

Porto Riko'da eğitime mart sonuna kadar ara verilmişti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs şu ana dek dünya genelinde 169 bin 719 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 6 bin 518 kişi hayatını kaybetti.