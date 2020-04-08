Prangalar ülkesi

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Avrupa Konseyi raporuna göre, Türkiye’de cezaevlerinin yüzde 123 oranında dolu olduğu, personel başına ise ortalamanın 5 katı hükümlü düştüğü açıklandı.

Tartışmalı infaz paketinin görüşmeleri TBMM’de başlarken Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Avrupa ülkelerindeki cezaevlerinin durumuyla ilgili bir rapor hazırladı.

Rapora göre Türkiye, Avrupa’da Rusya’nın ardından nüfusa oranla en yüksek tutuklu-hükümlü sayısına sahip ikinci ülke oldu. Avrupa Konseyi ülkelerinde ortalama her 100 bin kişinin 125’i cezaevinde bulunuyor. Rapora göre, Rusya’da bu sayı 386 iken Türkiye’de ise her 100 bin kişiden 329’u cezaevinde bulunuyor. Raporda, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri içinde en yoğun cezaevi nüfusuna sahip olduğuna da dikkat çekildi. Türkiye’deki cezaevlerinde toplam kapasitenin yüzde 23 oranında daha fazla tutuklu-hükümlü bulunuyor.

Rapora göre Türkiye, cezaevi personeli başına en fazla tutuklu-hükümlü düşen ülke oldu. Rapora göre, Avrupa Konseyi ülkelerinin tümünde ortalama 1 cezaevi personeline 1.6 tutuklu-hükümlü düşerken Türkiye’de cezaevlerinde 1 cezaevi personeli başına 4.9 tutuklu-hükümlü var. Raporda, Türkiye’de 2009’da her 100 bin kişinin 161’i cezaevinde bulunurken bu oranın 2019’da 100 binde 329’a yükseldiği tespiti yapıldı.

BÜYÜK ARTIŞ

Bu verilerle Türkiye, son 10 yılda yaşanan yüzde 103 oranında artışla Avrupa’da cezaevinde bulunan nüfus oranı en fazla yükselen ülke oldu. Sadece 2018 ile 2019 arasındaki artış oranının ise yüzde 13 olması dikkat çekti.