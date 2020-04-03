Premier Lig, mayısta da başlamayacak

03 Nisan 2020 Cuma, 17:48

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'in mayıs ayında başlamayacağı açıklandı.

Premier Lig'den yapılan açıklama göre, lig yönetiminin bir araya geldiği toplantıda önceliğin insan sağlığı olduğu vurgulandı.

Daha önce mayıs başında devam edilmesi planlanan Premier Lig'in bu tarihte başlamayacağı, futbol karşılaşmalarına "güvenli ve şartlar uygun olduğunda" devam edileceği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle kulüplerin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği kaydedilerek, maaşlarda yüzde 30 indirim yapılması için kulüplerin futbolcularla görüşeceği ifade edildi.

Premier Lig'in altındaki liglerde yer alan kulüplere destek olmak için 125 milyon sterlinlik fon sağlanacağı bildirildi.

Ayrıca, ülkede koronavirüsle mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) Premier Lig'den 20 milyon sterlin yardım aktarılacağı belirtildi.