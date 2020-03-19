Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'ndan açıklama
İstanbul’da Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhtemel Covid zatüree şüphesiyle hastanede yatıyorum" dedi.
Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu
3 günden bu yana hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Tutluoğlu, Twitter’den yaptığı paylaşımda; “Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum. Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası Covid vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kendisine ulaştığımız Prof Dr. Bülent Tutluoğlu, yaptığı açıklamada "Şu an için kesin tanı yok" ifadesini kullandı.
Tutluoğlu daha sonra sosyal medyadan şu açıklamayı paylaştı:
"Sanırım twitim yanlış anlaşılmış; şu an itibariyle konmuş bir Covid-19 teşhisi yok. Twitimde, 'muhtemel bir Covid-19 şüphesiyle yattıgımı' belirtmiştim. Ama henuz kesin bir tanı yok, test sonucunu bekliyoruz' şeklinde bir açıklama yazılabilir mi? Teşekkürler."
PROF. DR. TAŞÇIOĞLU DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu’na da geçen günlerde koronavirüs teşhisi konulmuştu. Karantina aldında olan ve tedavisi süren Taşçıoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, “Kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu” söylemişti.
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