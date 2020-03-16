Profesör Özgür Demirtaş uyardı: "Kimseden yatırım tavsiyesi almayın"

16 Mart 2020 Pazartesi, 16:29

Ünlü profesör uyardı: Kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Paranızın tümünü tek bir enstrümana koymayın.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş kişisel twitter hesabında yaptığı açıklamada, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. İşte Demirtaş'ın o açıklamaları:

* Korana tehlikesi tüm finansa piyasaları alt üst ett. Ne kadar ciddiye alınması gerektiği ortaya çıktı. Dün Amerikan merkez bankası Olağanüstü kararlar aldı, akan kanı durdurmak için. Bugün ise az sonra Amerikan piyasaları inanılmaz kötü açılacak.

* ABD borsası yüzde 7 düşerse 15 dakika tatil edilir. Yüzde 13 düşerse ikinci Circuit Break çalışır ve bir 15 dakika daha tail edilir. Yüzde 20 düşerse üçüncü circuit break çalışır ve gün sonuna kadar tatil edilir!

* Herkesin bana Altın ve Gümüş’ü sorduğunu görüyorum. Kısaca yanıt vereyim. Tahviller ve Altın güvenli liman olarak bilinir. Savaş, kötü ekonomi gibi durumlarda Tahvil ve Altın fiyatları artar. Tahvil artar çünkü insanlar kriz anında ABD tahvillerine paralarını park ederler.

NAKİT KRALDIR

* Herkes tahvile saldırınca tahvil faizleri düşer ve fiyatı artar. Aynı şey Altın için de geçerlidir. Ama şu andaki durum da fark var. Geçen hafta Tahvil fiyatları artamadı. Altın süründü. Bunun nedeni LİKİDE kaçma. Yani NAKİT KRALDIR anlayışı.

* Yatırımcılar Tahvil Altın dinlemeden her şeyi sattı. Özellikle kredi ile hareket yatırım yapan cahil yatırımcı, kredisini geri ödeyebilmek için elindeki Tahvilleride Altını da sattı. Ayrıca temel ürünleri Tahvil ve Altın ile alamam korkusu sardı.

* Alım ve satım arasındaki makas fırladı. Fonlar alımı kesti. Alım kesilince Makas fırladı. Makas fırlayınca Alım kesildi. Loop içindeyiz.

* Fed’in dünkü rekor para pompalayacağı sinyali ve rekor faiz düşüşü ise piyasalardaki likidite sorununu düşürmeye yönelik hareketler. Piyasalar az sonra açılınca tekrar yazacağım unutmayın CİRCUİT BREAK leri kıracak piyasa.

* Kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Paranızın tümünü tek bir enstrümana koymayın. Size tavsiye verenler haklı olsa Zengin olurlardı. Hiçbiri çok zengin değil, paralarını sizin ilginizden kazanıyorlar!