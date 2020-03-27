Rammstein'ın vokalisti de koronavirüse yakalandı: Durumu kritik

27 Mart 2020 Cuma, 15:41

Bild gazetesinin haberine göre, Till Lindemann’ın durumu kritik ve ölüm riski de bulunuyor. 57 yaşındaki sanatçının zatürre benzeri semptomlar gösterdiği aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta Rammstein’ın Rusya’da verdiği konser sonrası Berlin’e dönen Lindemann’a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan diğer testlerde akciğer enfeksiyonu da saptanan ve kritik durumda olan Lindemann, karantinaya alınıp yoğun bakıma sevk edildi.