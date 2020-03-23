Rasim Ozan Kütahyalı, "Ligler iptal edilsin" talebini korkaklık olarak değerlendirmişti

23 Mart 2020 Pazartesi, 23:43

Boşnaklara kullandığı ırkçı ve cinsiyetçi söylemleriyle büyük tepki çeken yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandıktan sonra attığı çelişkili tweet'lerle sosyal medyada gündem oldu. Kütahyalı, "Lig iptal edilsin" talebini korkaklık olarak nitelemişti.

Kütahyalı, Terim'in koronavirüsün kendini hissettirmeye başladığı dönemlerde "Lig iptal edilsin" talebini korkaklık olarak nitelemiş, Fatih Terim'in ligin ısrarla ertelenmesine ve bu konuda sitem etmesine karşılık olarak, "Galatasaray-Beşiktaş maçının ne ertelenmesi ne de seyircisiz oynanması mümkün değildir. Bir kişide çıkan koronavirüsü bahane etmek korkaklıktır" sözlerini kullanmıştı.

Terim'in koronavirüs testi pozitif çıkınca da Rasim Ozan Kütahyalı, "13-14 Mart'ta koronavirüs için en önemli şeyin sosyal mesafe olduğu biliniyordu. Buna rağmen herkesin dip dibe olduğu maçlar oynatıldı" ifadelerini kullandı.

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