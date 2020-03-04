Ret oyu veren CHP’li meclis üyesi Doğan Tekel, ‘Nasıl bir rezalet’ dedi; Üsküdar’da Katar aşkı

04 Mart 2020 Çarşamba, 05:00

AKP’li Üsküdar Belediyesi, Katar’ın başkenti Doha ile kardeş kent olmak için harekete geçti. İlçe meclisine gelen teklifte, “Katar Devleti’nin ‘dost ve kardeş’ olduğu belirtilerek Türkiye ile Katar arasında olan siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda artarak devam eden işbirliği ve kardeşlik ilişkilerinin devam ettirilmek istendiği” belirtildi.

Teklife karşı çıkan CHP’li meclis üyesi Doğan Tekel, “34 şehidin kanı yerde dururken demokratik olmayan bir ülke Katar’la kardeş şehir olmak neyin nesi? Nasıl bir rezalet!” diye konuştu.

ORTAK FAALİYET

Üsküdar Belediye Meclisi’ne geçen günlerde Katar’ın başkenti Doha ile kardeş kent olma istemiyle yeni bir teklif geldi.

Teklifte ilçe belediyesinin “Katar devleti ile var olan ilişki ve işbirliğini yerel yönetimler alanında da artırarak devam ettirmek, kültür, sanat ve belediyecilik hizmetleri gibi alanlarda ortak faaliyet ve hizmet projeleri geliştirmek” amacıyla Katar’ın Doha şehri ile kardeş kent ilişkisi kurmayı istedikleri anlatıldı.

Kardeş kent olabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da izin talebinde bulunulduğu anlatılan teklifte bakanlıktan izin verilmesi şartıyla ilçe belediye ile Doha şehri arasında kent ilişkisi kurabilmesi için karar alınması talep edildi. İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Tekel teklife tepki göstererek “ret” oyu verdiklerini açıkladı. Teklif AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.