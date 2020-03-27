Rexx, bu ay itibarıyla gösterim faaliyetlerine son verdi

27 Mart 2020 Cuma, 13:17

Kadıköy’ün önemli sinema salonu Rexx’ten üzücü bir haber geldi.

Antrakt Sinema’nın sosyal medya paylaşımına göre, 1961 yılında Reks adıyla açılan, 1996 yılında Rexx adıyla hizmetini sürdüren Kadıköy’ün köklü sineması Rexx, bu ay itibariyle gösterim faaliyetlerine tamamen son verdi. Yaşanan bu gelişme doğrultusunda Rexx Sineması’nın tahliyesine başlandı.