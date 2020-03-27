Rexx, bu ay itibarıyla gösterim faaliyetlerine son verdi
1961 yılında açılan, Kadıköy’ün köklü sineması Rexx, bu ay itibarıyla gösterim faaliyetlerine son verdi. Sinemanın tahliyesine başlandığı belirtiliyor.
Kadıköy’ün önemli sinema salonu Rexx’ten üzücü bir haber geldi.
Antrakt Sinema’nın sosyal medya paylaşımına göre, 1961 yılında Reks adıyla açılan, 1996 yılında Rexx adıyla hizmetini sürdüren Kadıköy’ün köklü sineması Rexx, bu ay itibariyle gösterim faaliyetlerine tamamen son verdi. Yaşanan bu gelişme doğrultusunda Rexx Sineması’nın tahliyesine başlandı.
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