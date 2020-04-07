Ronaldinho için mahkemeden ‘duygusal’ karar

07 Nisan 2020 Salı, 23:32

Ronaldinho parayı bastırdı, hapishaneden çıkıyor. Paraguay’a girmeye çalışan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Assi, tutuklanmıştı. 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı yıldız hakim karşısına çıktı.

Daha önce, serbest kalmak için 800 bin dolar kefaret bedeli önerilmiş ancak kabul görmemişti. Daha sonra Ronaldinho'nun avukatı bu teklifi 1.5 milyon Dolara kadar çıkarmış ve kararı beklemeye başlamıştılar.

Mahkemeyi yakından takip eden Pelota Tata'dan Edgar Cantero'nun haberine göre; Ronaldinho teklifi yeniden artırdı ve şartlı tahliye olması için kefaret bedelini 1.6 milyon dolara kadar çıkardı. Yargıç, Gustavo Amarilla'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda Ronaldinho, kalan günlerini Hotel Palma Roga'da çekmeye devam edecek.

Haberde, Ronaldinho'nun önerdiği 1.6 milyon dolar kefaret bedelinin kabul olması durumunda Hotel Palmara Roga'daki 104 nolu ve kardeşi Assis'in 106 numaralı odada kalan cezasını çekeceğini söyledi. İddia makamı Ronaldinho ve kardeşinin daimi polis gözetiminde olacağını belirtti.





Yargıç kararını verdi. Ronaldinho 1 ay hapis yattıktan sonra kalan günlerini Hotel Palmara Roga'da ev hapsinde geçirecek.



